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ولي عهد أبوظبي يبحث قضايا المنطقة خلال اتصال مع ماكرون

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نشر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أعلن فيها عن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله مستجدات المنطقة.

وكتب بن زايد في تغريدته "بحثت خلال اتصال هاتفي من إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا الصديقة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها إضافة إلى المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وجهود البلدين في دعم السلام والاستقرار في المنطقة".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت أن رسالة فرنسا إلى تركيا واضحة وهي الدعوة إلى حوار مسؤول بحسن نية.

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وشنت تركيا هجومًا جديدًا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بسبب دعمه لحقوق اليونان وقبرص في منطقة شرق المتوسط.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يصب الزيت على نار المشاكل في منطقة شرق المتوسط" على حد قوله.

وزعم أكار أن أفعال ماكرون تطيل فترة الوصول إلى الحل.

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