من جديد.. حريق ضخم فى لبنان وسرعة الرياح تزيد اشتعاله.. فيديو

اندلع منذ قليل حريق ضخم في أعشاب يابسة وأشجار في مرج بسري بلبنان .

وذكر موقع لبنان 24 أن سرعة الرياح ساهمت في امتداد النيران .

ويُشار إلى أن الايام الماضية كانت قد شهدت حريقا كبيرا في مرفأ بيروت، حيث اندلعت النيران في أحد العنابر المُدمرة داخل مرفأ بيروت.

اقرأ أيضا :

ولفتت المعلومات إلى أن حريق المرفأ شب في مستودع يحوي رواسب زيوت وإطارات مما دفع قوات الجيش اللبناني والدفاع المدني للتدخل من أجل إخماد الحريق في العنبر .