الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالكويت 2020 بالاسم ورقم الجلوس

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عمر شويل - جدة نتائج الثانوية العامة بالكويت 2020 هو الخبر الذي يتنظره جميع الطلبة والطالبات و أولياء الأمور للاطمئنان علي درجاتهم وعلي ذويهم, وقد أشارت وزارة التربية و التعليم الكويتي إلي أنه تم الانتهاء من أداء جميع الامتحانات في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 من سبتمبر للعام الحالي 2020 ميلادية, وقد أشارت وزارة التربية و التعليم الكويتي إلي أن الامتحانات كانت في مستوي الطالب المتوسط حيث كانت بسيطة وسهلة هذا العام, كما أكد الطلاب عن إعرابهم بالفرحة بسبب سهولة الامتحانات بالرغم من خوفهم الشديد بسبب أداء الامتحانات في ظل انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19 ” ولكن مع توفير سبل الراحة للطلبة والطالبات واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية فقد تم أداء الامتحانات بشكل طبيعي وآمن علي جميع الطلبة .

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نتائج الثانوية العامة بالكويت 2020

قد قامت وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت في الفترة السابقة ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا علي توفير العديد من المنصات الالكترونية أمام أبنائها من الطلبة والطالبات والمعلمين لاستمرار العملية التعليمية عن بعد وذلك للحفاظ علي أمن وسلامه الطلاب ومن ضمن تلك المنصات منصة فضاء التعليم الالكتروني ومنصة المربع الالكتروني والمخصصة لمعرفة النتائج الخاصة بالطلبة, كما قامت الوزارة بالتأكيد علي أنه قد تم الانتهاء من تصحيح جميع الامتحانات كما تم عمل مراجعة علي التصحيح للتأكد من إعطاء كل طالب وطالبة الدرجات التي يستحقها , كما قامت وزارة التربية والتعليم الكويتي منذ اقل من ساعه في البدء عن إعلان أسماء الطلبة و الطالبات المتفوقين ولسماء العشر الأوائل في جميع التخصصات في دولة الكويت حيث تم الإعلان عن أسماء العشر الأوائل علي الموقع الرسمي للوزارة علي تويتر .

نتائج الثانوية العامة بالكويت 2020 وطريقة الحصول علي النتيجة