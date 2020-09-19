نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنرال تركي متقاعد: استقالة "السراج" تقلق أردوغان وحكومته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب جنرال تركي متقاعد، احمد يفوز، عن اعتقاده بأن التفاهمات المبرمة بين الدولة التركية على أيدي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحكومة الوفاق باتت في مهب الريح، عقب استقالة فايز السراج من منصبه خلال الأيام المقبلة.

وشدد الجنرال التركي المتقاعد على أن مغادرة "السراج" للمشهد السياسي ستكون بمثابة وضع كلمات الختام للتواجد التركي على الأراضي الليبية، وفقا لما أوردته قناة "218 نيوز" الليبية.

ووفق صحيفة "جمهورييت"، قال "يفوز": التطورات الجارية في ليبيا حاليًا تقضّ مضاجع السلطات التركية إلى أقصى حد، منذ الإعلان عن قرب استقالة السراج.

وأضاف: التوقعات صعبة في المرحلة المقبلة، لأن الجانب التركي يعيش حالة من القلق ويترقب من سيخلف “السراج”، لكن المؤكد أن رحيل “رجل تركيا” عن الساحة قد يعني نهاية التدخل التركي.تركي

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وصرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضية، أنه على استعداد لتوقيع اتفاق بحري مع مصر، متراجعا عما قاله في السابق.

وعلى ما يبدو أن الرئيس التركي قد بدأ في التراجع عن مواقفه السابقة من مصر ومهاجمتها بشكل خاص بعد تقديم فايز السراج حليفه أستقالته من رئاسة حكومة الوفاق.

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

