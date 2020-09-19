دوت الخليج :- قال مصدر طبي انه تم تسجيل اصابتين بفيروس كورونا بمحافظة اربد مساء اليوم الجمعة .
وبين المصدر : ان الاصابتين تعود لعروسين تزوجا قبل اربعه ايام .
ويجري في الوقت الحالي عصر اعداد المخالطين لاجراء اللازم .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اصابة عروسين بفيروس كورونا في الاردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.