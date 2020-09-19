اصابة عروسين بفيروس كورونا في الاردن

دوت الخليج :- قال مصدر طبي انه تم تسجيل اصابتين بفيروس كورونا بمحافظة اربد مساء اليوم الجمعة . وبين المصدر : ان الاصابتين تعود لعروسين تزوجا قبل اربعه ايام . ويجري في الوقت الحالي عصر اعداد المخالطين لاجراء اللازم .

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