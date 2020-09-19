مصر ترد على تصريحات تركيا "السلبية" بشأن ثورة 30 يونيو

ردت مصر، السبت، على تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو "السلبية" بشأن تطورات الأوضاع السياسية في البلاد منذ ثورة 30 يونيو.

واستنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، حديث وزير الخارجية التركي، والذي تضمن تناولا سلبيا بشأن ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية.

وأكد المتحدث الرسمي الرفض الكامل لهذا النهج التركي، منوها إلى أن الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفى نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد أكد في وقت سابق رفض مصر "للتصرفات الاستفزازية التركية في منطقة شرق المتوسط، التي تزعزع الاستقرار وتضع الأمور في إطار من المواجهة والتأجيج".

كما انتقد شكري التدخلات التركية في ليبيا، وإرسالها للمقاتلين المرتزقة والمنظمات الإرهابية هناك، ضمن سياساتها التوسعية الرامية إلى زعزعة أمن المنطقة.