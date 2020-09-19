السراج يرفض اتفاق نائبه مع حفتر بشأن إعادة إنتاج النفط الليبي

وذكرت وكالة "بلومبيرج" نقلاً عن أحد مستشاري السراج، أن المسئول الليبي يرفض الاتفاق مما يُهدّد خطط استئناف إنتاج وتصدير النفط.
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يأتي رفض السراج بعد إعلان المشير حفتر السماح باستئناف الإنتاج والتصدير عبر الحقول والموانئ الليبية، على خلفية الاتفاق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الذي دائما ما يكون على خلاف مع السراج.
وبحسب الوكالة، كان من المفترض أن يزور معيتيق مدينة سرت التي يسيطر عليها الجيش الليبي لتوقيع الاتفاق، لكن أعضاء آخرين بحكومة الوفاق منعوه.
ونقلت عن معيتيق قوله إنه يعتقد إن السراج سيقبل الصفقة في النهاية، لكن كبير مساعديه - الذي رفضت الكشف عن هويته - نفى ذلك.
كان السراج أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيتنحى بحلول شهر أكتوبر، لإفساح المجال لتشكيل حكومة جديدة.
من جانبه، قال حفتر في كلمة له بمؤتمر صحفي الجمعة، إن استئناف تصدير النفط جاء بعدة شروط منها عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.
وأضاف القائد العام للجيش الوطني الليبي: "في ظل ما يعانيه المواطن من تدني في المستوى المعيشي والاقتصادي، نقرر استئناف انتاج النفط وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداتها المالية وعدم تعرضها للنهب أو تمويل الإرهاب كضمانات لمواصلة الإنتاج".
وأشار إلى أن المبادرات التي تم تقديمها سابقا للحل فشلت، موضحا أنها ركزت على إطالة الأزمة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.
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