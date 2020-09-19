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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول https //lms.moe gov.ae بوابة التعليم الذكي الإمارات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسجيل الدخول https //lms.moe gov.ae بوابة التعليم الذكي في الامارات اصبح سهلاً، حيث نوضح رابط تسجيل دخول بوابة التعليم الذكي https //lms.moe gov.ae نستعرضه لقراء موقعنا، حيث تم فتح موقع جديد على شبكة الإنترنت خاص بالطلاب والطالبات داخل المدارس، وأيضًا الآباء والمعلمين، وكل فرد يعمل في التعليم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويساعدهم على التعلم عن بعد في ظل الظروف التي يمر بها العالم، يتيح لهم الفرصة لأخذ المناهج التعليمية عن بعد، وهذا الموقع قادر، أيضًا على تحديد حضور، وغياب الطلاب، ويجبر الطالب على حضور الأنشطة التعليمية، وأيضًا الامتحانات والاختبارات التي تحددها وزارة التربية والتعليم، حتى أصبج هناك العديد من عمليات البحث حول تسجيل الدخول https //lms.moe gov.ae ويقوم المدير المسؤول عن المدرسة بفتح مجموعات للاتصال مع المعلمين، وأولياء الأمور على موقع التعليم الذكي.
قامت وزارة التربية والتعليم على فتح منصة جديدة للتعليم عن بعد، وهو موقع التعليم الذكي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يساعد الطلاب على حضور الأنشطة التعليمية من خلال شبكات الإنترنت، كما أن بوابة التعليم الذكي التي طرحتها وزارة التربية والتعليم تساعد جميع الطلاب على اكتشاف مهاراتهم، وابتكاراتهم، وأيضًا تساعد الطالب على التفاعل مع المعلمين داخل المدرسة، واصبحت نافذة التعليم الذكي https //lms.moe gov.ae هى المنصة التي تدير العملية التعليمية خلال تلك الفترة، ونتابع معكم طريقة تسجيل الدخول https //lms.moe gov.ae حيث وفرت وزارة التربية والتعليم على هذا الموقع طرق سهلة، وبسيطة يتمكن منها الطالب الوصول إلى ما يريد من أنشطة تعليمية، واختبارات لكي تتناسب مع الطلاب في جميع المراحل التعليمية من الأصغر إلى الأكبر، وتكون بسيطة على أولياء الأمور أيضًا.
رابط تسجيل الدخول https //lms.moe gov.ae
يجب على الطلاب، وأولياء الأمور أتباع الخطوات التالية ليتمكنوا من تسجيل الدخول على منصة التعلم الذكي https //lms.moe gov.ae داخل دولة الإمارات العربية المتحدة:
- الدخول إلى رابط منصة التعليم الذكي https //lms.moe gov.ae والمتابعة.
- تسجيل دخول الطالب على الرابط الموضح https //lms.moe gov.ae وكتابة اسمه في المكان الفارغ المخصص للاسم.
- تسجيل كلمة السر الخاصة بالطالب، ثم يقوم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.
- يأخذ التسجيل بعض من الدقائق حتى يقوم بتحميل الموقع الرئيسي.
استرداد كلمة مرور منصة التعليم الذكي https //lms.moe gov.ae
كثير من الطلبة وأولياء الأمور يفقدون كلمة السر الخاصة بمنصة التعلم الذكي، وعند نسيانه اتبع الخطوات التالية لاسترجاع كلمة السر الخاصة بالطالب:
- الدخول إلى رابط https //lms.moe gov.ae التعليم الذكي.
- الضغط على كلمة من فقد كلمة السر أو Forgot your password.
- تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب، ثم نقوم بالضغط على كلمة التالي.
- تسجيل رقم الهاتف الخاص بالطالب، ثم الضغط على كلمة إرسال رسالة.
- ثم تسجيل الرمز الموجود داخل الرسالة، ثم النقر على كلمة verify.
- يقوم الطالب بتسجيل البريد الإلكتروني الخاص به مرة ثانية مع كتابة كلمة السر الجديدة.
- ثم الدخول على كلمة الاستعادة
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