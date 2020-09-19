نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول https //lms.moe gov.ae بوابة التعليم الذكي الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الدخول https //lms.moe gov.ae بوابة التعليم الذكي في الامارات اصبح سهلاً، حيث نوضح رابط تسجيل دخول بوابة التعليم الذكي https //lms.moe gov.ae نستعرضه لقراء موقعنا، حيث ‏تم فتح موقع جديد على شبكة الإنترنت خاص بالطلاب والطالبات داخل المدارس، وأيضًا الآباء والمعلمين، وكل فرد يعمل ‏في التعليم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويساعدهم على ‏التعلم عن بعد في ظل الظروف التي يمر بها العالم، ‏يتيح لهم الفرصة لأخذ ‏المناهج التعليمية عن بعد، ‏وهذا الموقع قادر، أيضًا على تحديد حضور، وغياب الطلاب، و‏يجبر الطالب ‏على حضور الأنشطة التعليمية، وأيضًا الامتحانات ‏والاختبارات التي تحددها وزارة التربية والتعليم، حتى أصبج هناك العديد من عمليات البحث حول تسجيل الدخول https //lms.moe gov.ae ‏ويقوم المدير المسؤول عن المدرسة بفتح مجموعات للاتصال ‏مع المعلمين، وأولياء الأمور ‏على موقع التعليم الذكي.

‏قامت وزارة التربية والتعليم على فتح منصة جديدة للتعليم عن بعد، وهو موقع التعليم الذكي ‏داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، يساعد الطلاب على حضور الأنشطة التعليمية من خلال شبكات الإنترنت، ‏‏كما أن بوابة التعليم الذكي التي طرحتها وزارة التربية والتعليم تساعد جميع الطلاب على اكتشاف مهاراتهم، وابتكاراتهم، ‏وأيضًا تساعد الطالب على التفاعل مع المعلمين داخل المدرسة، واصبحت نافذة التعليم الذكي https //lms.moe gov.ae هى المنصة التي تدير العملية التعليمية خلال تلك الفترة، ونتابع معكم طريقة تسجيل الدخول https //lms.moe gov.ae حيث ‏وفرت وزارة التربية والتعليم على هذا الموقع طرق سهلة، وبسيطة يتمكن منها الطالب الوصول إلى ما يريد من أنشطة تعليمية، واختبارات ‏لكي تتناسب مع الطلاب في جميع المراحل التعليمية من الأصغر إلى الأكبر، ‏وتكون بسيطة على أولياء الأمور أيضًا.

رابط تسجيل الدخول https //lms.moe gov.ae

‏يجب على الطلاب، وأولياء الأمور أتباع الخطوات التالية ليتمكنوا من تسجيل الدخول على منصة التعلم الذكي https //lms.moe gov.ae داخل دولة الإمارات العربية المتحدة:

‏الدخول إلى رابط منصة التعليم الذكي https //lms.moe gov.ae والمتابعة.

‏تسجيل دخول الطالب على الرابط الموضح https //lms.moe gov.ae وكتابة اسمه في المكان الفارغ المخصص للاسم.

‏تسجيل كلمة السر الخاصة بالطالب، ‏ثم يقوم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

‏يأخذ التسجيل بعض من الدقائق حتى يقوم بتحميل الموقع الرئيسي.

استرداد كلمة مرور منصة التعليم الذكي https //lms.moe gov.ae

‏كثير من الطلبة وأولياء الأمور يفقدون كلمة السر الخاصة بمنصة التعلم الذكي، ‏وعند نسيانه اتبع الخطوات التالية لاسترجاع كلمة السر الخاصة بالطالب: