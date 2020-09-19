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تحطم طائرة شحن كينية في مطار مقديشو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحطم طائرة شحن كينية في مطار مقديشو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحطمت طائرة شحن كينية اليوم على مدرج مطار "آدم عبدالله" الدولي بالعاصمة مقديشو.

ووفقًا لما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية فإن طائرة الشحن الكينية كان على متنها أربعة طيارين وأفراد الطاقم، ولم تسجل أي خسائر بشرية جراء الحادث.

وأوضحت الوكالة أن الطائرة كانت تقلّ شحنة إلى مدينة بلدوينا، لكنها عادت إلى مقديشو عندما واجهت عطلًا فنيًا.

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