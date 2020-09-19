الارشيف / أخبار عالمية

إيران تستخدم العقارات في تركيا لغسل الأموال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تستخدم العقارات في تركيا لغسل الأموال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  أظهرت بيانات حديثة أصدرها مركز الإحصاء التركي أن مشتريات الإيرانيين من العقارات في تركيا قد بلغت ذروتها خلال شهر أغسطس 2020.

 

واشترى الإيرانيون حوالي 640 منزلا في تركيا في أغسطس/ آب الماضي، وهو أعلى رقم منذ مطلع الربع الأول من العام الجاري، وفق تقرير صحفي لموقع العين الإخبارية .

 

 

 

وللشهر السابع على التوالي، تصدر الإيرانيون قائمة مشتري المنازل الأجانب في تركيا، حسبما أوردت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية ومقرها التشيك.

 

Advertisements

وكشفت تقارير سابقة أن الإيرانيين وجدوا في أنقرة وسيلة للالتفاف على القوانين السارية في بلادهم لشراء العقارات، بخلاف الحصول على جوازات سفر تركية، رغم تشديد العقوبات الأمريكية على إيران.

 

 

وبلغت مشتريات الإيرانيين للعقارات في تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 نحو 3 آلاف و808 وحدة سكنية، مما يدل على زيادة بأكثر من 20 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

هذا فيما أغلقت تركيا حدودها البرية والجوية منذ 25 فبراير/ شباط الماضي، بسبب تفشي في إيران.

 

وأضر تفشي الفيروس التاجي بشدة بمبيعات العقارات للأجانب في أنقرة، وكذلك بصناعة السياحة في تركيا بشكل عام.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إيران تستخدم العقارات في تركيا لغسل الأموال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا