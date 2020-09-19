السودان: انخفاض منسوب النيل وعطبرة

أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، انخفاض مناسيب المياه في النيل وعطبرة، في ظل الفيضانات التي تواجهها البلاد.

وحسب وكالة الانباء السودانية الرسمية، فقد بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 15.68 سم بانخفاض 6 سم عن الأمس وارتفاع 96 سم عن العام الماضي فيما بلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 14.60سم بانخفاض 28 سم عن الامس وارتفاع 52 سم عن العام الماضي.

وأشارت إلى أن الفاصل المداري شمال ولاية البحر الاحمر وشمال مدينة كريمة وشمال الولايات الغربية من المتوقع ان يحافظ على موقعه، فيما توقعت غرفة عمليات الدفاع المدنى بولاية نهر النيل بهدوء الأحوال بكل محليات الولاية.