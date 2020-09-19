إصابات كورونا في تركيا تتخطى 300 ألف حالة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، تسجيل 68 حالة وفاة و1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونشر قوجة تقرير الصحة التركية لآخر مستجدات فيروس كورونا في تركيا عبر حسابه على موقع "تويتر"، والذي أشار إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في تركيا إلى 301,348 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 7,445 حالة وفاة.

ولفت التقرير إلى تسجيل 1312 حالة شفاء إضافية من المرض، ليرتفع عدد المتعافين من الجائحة إلى 266,117 شخص.

وأوضح تقرير الصحة التركية، أنه تم إجراء 97,416 فحص خاص بالكشف عن فيروس كورونا، لتصل إجمالي الفحوصات التي تمت منذ بدء الجائحة إلى 9,173,694 كشف.

وتشهد تركيا توترًا بين الأطباء الذين يقولون إن الأرقام الرسمية التي تذكرها الوزارة لا تعكس الوضع الصحي الذي تمر به البلاد بخصوص الجائحة، وبين السياسيين الأتراك الذين يتهمون نقابة الأطباء بتقويض جهود الحكومة في احتواء المرض.