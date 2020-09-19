كورونا المستجد: أكثر من 30 مليون مصاب في العالم .. ونقص فيتامين (د) يزيد احتمال الإصابة

ـ وفيات وإصابات جديدة في السعودية والإمارات

ـ تسجيل أول إصابة لكلب في الأردن

ـ المغرب يوقع اتفاقا مع شركة روسية لشراء لقاح

ـ لبنان يغلق مرفقا سياحيا حتى 3 أكتوبر

ـ الإصابات تتخطى عتبة 500 حالة في اليوم بتونس

ـ اللقاح سيكون متوافرا لكل أميركي بحلول أبريل

ـ الأرجنتين تمدد الإغلاق الوطنى

ـ بريطانيا تقول لا مفر من مواجهة موجة ثانية

ـ 13 ألف إصابة و123 وفاة جديدة بفرنسا

ـ هولندا تغلق المطاعم والمقاهي جزئيا

ـ رقم قياسي للإصابات اليومية في بولندا

ـ بيع أول علاج بوصفة طبية في الصيدليات بروسيا

ـ حالات الشفاء اليومية تتخطى الإصابات بالهند

ـ الفلبين تمنع الكلام والأكل بوسائل النقل العام

أظهرت بيانات موقع وورلد ميترز أن أكثر من 30.72 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى 957 ألفا. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. من جهة أخرى، وجد بحث جديد نُشر في مجلة “بلوس وان” الطبية أن نقص فيتامين (د) يزيد من خطر إصابة الشخص بفيروس كورونا بنسبة 50%. وأظهرت نتائج دراسة أجريت على أكثر من 190 ألف شخص خضعوا للفحص، أن نسبة كبيرة ممن لديهم مستويات أقل من الموصى بها من فيتامين (د) مصابون بفيروس كورونا. وعلى العكس من ذلك، فإن ما يزيد قليلاً عن 8٪ ممن لديهم مستويات كافية من فيتامين “د” و 6٪ فقط من أولئك الذين لديهم مستويات عالية مصابون بفيروس كورونا. ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات “ناقصة” من فيتامين “د” كانوا أكثر عرضة بنسبة 54٪ للإصابة بفيروس كورونا.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 28 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بالاضافة الى تسجيل551 إصابة جديدة، فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل حالة وفاة و809 إصابات جديدة بالفيروس.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الأردنية أن كلباً يمتلكه أحد المستثمرين كان يعتزم ترحيله الى خارج المملكة بالطائرة تبين بعد فحصه أنه مصاب بفيروس كورونا. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق باسم اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة في الأردن قوله إن “إصابة الحيوانات ممكنة وصدرت تقارير بهذا الخصوص سابقاً من بعض الدول”. بدوره، وقع المغرب، مذكرة تفاهم لشراء لقاح ضد فيروس كورونا، تنتجه شركة “إرـ فارم” الروسية بترخيص من مجموعة “أسترازينيكا”. وفي لبنان، أعلنت السلطات إغلاق مرفق جعيتا السياحي من أمس السبت حتى الثالث من أكتوبر المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد . في السياق، أحصت وزارة الصحة التونسية 540 إصابة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بحسب آخر تحديث نشر امس السبت. ولأول مرة يتخطى عدد الاصابات بالفيروس عتبة 500 في يوم واحد في وقت يتسارع فيه تفشي الفيروس في أغلب أنحاء تونس.

دوليا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده ستمتلك لقاحات ضد فيروس كورونا تكفي لجميع الأميركيين بحلول شهر أبريل المقبل. وأوضح ترامب أن ذلك هدف طموح، حيث لم تتم الموافقة على استخدام أي لقاح بعد. من جهتها، قالت وزارة الصحة البرازيلية إن وفيات فيروس كورونا زادت بواقع 858 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 135 ألفا و793 حالة وفاة. فيما قررت حكومة الأرجنتين تمديد العمل بإجراءات الإغلاق الاقتصادى والاجتماعى في كافة أرجاءها حتى 11 أكتوبر المقبل، وفقًا لرسالة عبر الفيديو نشرها المكتب الصحفي لرئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز.

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من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه لا مفر من مواجهة موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد وإنه لا يريد عزلا عاما ثانيا، لكن الحكومة قد تحتاج إلى فرض قيود جديدة. وفي فرنسا، سجلت وكالة الصحة 13215 إصابة جديدة بالفيروس، و123 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

بدورها، أعلنت الحكومة الهولندية، عن عزمها إغلاق المطاعم جزئيا، وخفض عدد التجمعات من 100 إلى 50 شخصا، في بعض المدن التي تعاني من ارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. الى ذلك، سجلت بولندا ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث وصلت إلى 1002 في يوم واحد، وهو مستوى لم تشهده منذ بدء التفشي.

بدورها، وافقت روسيا على استخدام عقار كورونافير من إنتاج شركة آرـ فارم في علاج المرضى بالعيادات الخارجية الذين يعانون من إصابات خفيفة إلى متوسطة بمرض كوفيد19، مع إمكانية توفير الدواء المضاد للفيروسات في الصيدليات بأنحاء روسيا الأسبوع القادم على أقرب تقدير. وفي الهند، تجاوز عدد حالات الشفاء في يوم واحد عدد حالات الإصابة الجديدة، حيث تعافى حوالي 96 ألف شخص من فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة “برس تراست أوف إنديا” للأنباء نقلا عن بيانات صادرة عن وزارة الصحة امس.

على صعيد متصل، ذكر المتحدث الرئاسي للفلبين هاري روك أن الرئيس رودريجو دوتيرتي قرر الإبقاء على التباعد الاجتماعي مسافة متر واحد بين الركاب في وسائل النقل العام، وأضاف أن بروتوكولات الصحة والسلامة سيتم أيضا تطبيقها، من بين ذلك “ممنوع الكلام، ممنوع الأكل” داخل مركبات النقل عام.