أعلنت السلطات الأفغانية، اليوم السبت، عن مقتل نحو 30 عنصرا من "طالبان" و12 مدنيا بغارات جوية شمال البلاد، وذلك تزامنا مع استمرار مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة فى الدوحة، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".





وأعلنت شرطة إقليم بلخ بشمال أفغانستان، استهداف سيارة مفخخة لقافلة تابعة لقوات الدفاع الوطنى الأفغانية، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 8 آخرين. وأفادت تقارير - بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم السبت - بأن الانفجار وقع فى إحدى قرى منطقة دهدادى بإقليم بلخ، فيما بدا أن قافلة الدفاع الوطنى الأفغانى كانت الهدف الرئيسى لهذا الانفجار. يذكر أنه قبل وقوع الانفجار بيوم واحد، قٌتل 15 مسلحا تأثرا بانفجار قنبلة تابعة لهم قبل توقيت تفجيرها فى منطقة دولت آباد بإقليم بلخ الأفغانى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل .. مقتل 30 عنصرا من طالبان و12 مدنيا فى أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.