فيديو.. طرد مروحيتين أمريكيتين بعد تحرشهما بدورية روسية فى سوريا

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو تم تصويره من الجو ويظهر مروحيتين أمريكيتين من طراز "AH-64 أباتشى" ترافقان قافلة الشرطة العسكرية الروسية خلال تنفيذها دورية فى محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، فى انتهاك للاتفاقات الخاصة بتنسيق العمليات من قبل الجانبين.
وبحسب روسيا اليوم، توثق هذه اللقطات المصورة، التى انتشرت منذ 16 سبتمبر، تدخل مروحيتين روسيتين من نوع "مى-35" و"مى-8" فى الحادث لتجبرا المروحيتين التابعتين للولايات المتحدة على التراجع.
ويأتى هذا التطور بعد أن شهد شمال سوريا خلال الأشهر الماضية حوادث عدة، لكن الاستفزاز الجديد للولايات المتحدة يشير إلى أنها غيرت تكتيكها فى المواجهة.
ولم يصدر حتى الآن أى تعليق من وزارة الدفاع الروسية أو البنتاجون على هذا الحادث الجديد.
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