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شرطة لندن تفرق متظاهرين احتجوا على إجراءات العزل العام

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محمد بدر 2020-09-19 19:27 0 تبليغ

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وتجمع المتظاهرون فى وسط لندن حاملين لافتات عليها عبارات: "حرية لا خوف" و"خدعة"، وكانوا يوجهون هتافاتهم إلى الشرطة قائلين: "اختاروا مع من تقفون".

وقبيل الساعة الثانية ظهرا بتوقيت جرينتش، أمرت الشرطة المتظاهرين بالمغادرة، قائلة إن التجمع أصبح يعرض العامة للخطر، ولم يذكر المتحدث باسم الشرطة تفاصيل حول قيام رجال الأمن بأى اعتقالات.

وبموجب قوانين فرضت فى بريطانيا للحد من تفشى وباء كوفيد-19، لا يتم السماح بالتجمع فى مجموعات تزيد على ستة أفراد، وهناك استثناءات تتعلق بالاحتجاجات السياسية، إلا أنها تتوقف على اتباع منظميها للإرشادات التى من شأنها الحد من خطر انتشار المرض.

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