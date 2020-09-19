لغير السعوديين.. بيان مهم من "وزارة تعليم" المملكة العربية

كشفت وزارة التعليم السعودية ، اليوم السبت، عن إتاحة رقم صريح بدلًا من كلمة ناجح؛ للطلاب غير السعوديين، في نظام نور.

جاء ذلك؛ في تعميم لمدير عام الاختبارات والقبول، جاء فيه : إنه نظرًا لكثرة ما وردنا من معاملات تتعلق بشهادات الطلاب غير السعوديين بشأن ظهور كلمة (ناجح) أمام بعض المواد في شهاداتهم، وطلب أولياء أمورهم تحويل كلمة (ناجح) إلى رقم صریح للدرجة المرصودة للطالب؛ لتلافي عدم قبول أبنائهم في بلدانهم، بسبب عدم معرفة معنى هذه الكلمة، ورغبة منا في تسهيل مهمتهم ومراعاة مصلحة الطلاب، نفيد بأنه تم إتاحة التعديل في نظام نور لمن يرغب في تحويل الكلمة إلى رقم صريح للدرجة في كافة الصفوف الدراسية”.

يُشار الي أن وزير التعليم السعودي ، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أكد أن أكثر من 90% من الطلاب والطالبات حضروا الفصول الافتراضية على موقع منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد.

وأفاد وزير التعليم بأن العملية التعليمية تسير أفضل من المخطط لها، حيث يشارك 97 % من المعلمين والمعلمات فيها عن بعد.

وثمَّن "آل الشيخ" جهود أولياء الأمور في إنجاح العملية التعليمية عن بعد، حيث تؤكد الإحصائيات أن 37 % من أولياء الأمور يتفاعلون مع منصة مدرستي.

