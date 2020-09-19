أفغانستان.. مقتل 30 عنصرا من طالبان و12 مدنيا في غارات جوية

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل نحو 30 من عناصر حركة طالبان وإصابة 8 آخرين في محاولة هجوم على مقر للجيش بولاية قندوز شمال شرق أفغانستان.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان إن مجموعة من مسلحي حركة طالبان هاجموا القوات الموجودة في منطقة خان آباد بولاية قندوز لكن العسكريين تمكنوا من "اعتراض الهجوم بالتوافق مع عمليات الدفاع النشطة.
وذكر البيان أن العملية أسفرت عن مقتل أكثر من 30 عنصرا في "طالبان" بينهم قياديان، إضافة إلى إصابة 8 مسلحين آخرين.
ولم تعلن السلطات عن مقتل مدنيين جراء الغارات الجوية ضد مقاتلي طالبان، لكنها أكدت علمها بالتقارير حول ذلك وفتح تحقيق في الأمر.
في المقابل، أفادت وكالة "رويترز" بمقتل 12 مدنيا على الأقل وإصابة 10 آخرين في غارتين شنتها القوات الأفغانية على معسكر تابع لحركة طالبان.
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