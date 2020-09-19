تصاعد التوتر.. الصين تتأهب للحرب ضد الهند

تصاعد التوتر بين الصين والهند منذ اشتباكات حدودية في وادي "جالوان" في يونيو الماضي، ورغم توصل الدبلوماسيين في البلدين لاتفاق من 4 نقاط، إلا أن الوضع بين البلدين لا يزال هشا، حيث يستعد الطرفان لأي صراع عسكري محتمل.

بينما تعزز الهند سلاحها الجوي بمقاتلات من طراز Su-30s، ومقاتلات "ميراج 2000" فضلا عن الرافال الفرنسية التي ستنضم لذلك الأسطول قريبا، تكثف الصين تدربياتها العسكرية وإعداد نفهسا لأي هجوم محتمل، وفقا لموقع "يوراسيان تايمز".

وبحسب صحف محلية مقربة من الحكومة الصينية تجري بكين تدريبات على الغارات الجوية ومناورات مختلفة في مدينة لاسا يوم السبت، ومن المقرر أن تجري التدريبات الدفاعية الجوية على صافرات إنذار متقطعة على 3 مرات، لا تتعدى كل منها 3 دقائق.

ورغم تأكيد الصحف أن تلك التدريبات لن تعطل الحياة الطبيعية والأ،شطة اليومية، إلا أنها دعت جميع المواطنين والهيئات والعاملين في المؤسسات إلى الانتباه لصافرات الإنذار.

وبحسب ما ورد من تقارير، تمثل صافرة الإنذار الأولى تحذيرا لما قبل الغارة، بحيث يتم إطفاء الأنوار . ومع الصافرة الثانية يبدأ انتقال المدنيين إلى الملاجئ، أما الإنذار الأخير فيشير إلى انتهاء المداهمة والتوجيه بالعودة إلى العمل الروتيني بأمان.

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في حين لم يتم الإعلان عن معلومات محددة حول الإنذارات من قبل الإدارة الصينية ، فقد ورد أن صفارة الإنذار الأولى هي صفارة الإنذار قبل الغارة ، لإطفاء الأنوار ، مع الإشارة الثانية للناس للانتقال إلى ملاجئ الغارات الجوية ، مع صافرة الإنذار الأخيرة تشير إلى انتهاء المداهمة ، وبعدها يتم توجيه الناس للعودة إلى عملهم الروتيني بأمان.

وبحسب الموقع، عملت الصين في الآونة الأخيرة على تحديث البنية التحتية لأحد المطارات الذي تستخدمه كقاعدة للقوات الجوية، حيث تتطلع لحمايته من أي تهديد من قبل الهند.

ويشير التقرير إلى بناء ملاجئ محصنة في تلك القاعدة حتى تتمكن بكين من نشر مزيد من المقاتلات والجنود الطيارين لتنفيذ مهام حماية المقاتلين.

وتتمتع الهند بأسطول جوي حديث ما يشكل تهديدا للهند، بحسب التقرير، وهو ما يدفع الصين للاستعداد، إذ أن تلك التدريبات على الغارات الجوية ليست الأولى، حيث قامت بمناورات مماثلة في يونيو وقبلها في عدد من المدن الرئيسية بما في ذلك العاصمة بكين.

وفي يونيو الماضي، أدى اشتباك عنيف على حدود البلدين إلى مقتل ما يزيد عن 20 شخصا من الجيش الهندي، وعدد غير معلوم من الضحايا بين صفوف الجيش الصيني.