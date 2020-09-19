قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن بلاده كانت ولا تزال مصممة على الدفاع عن مصالحها.
واستطرد أردوغان قائلا إن تركيا في الوقت ذاته، تعتزم "منح الدبلوماسية مجالا" لحل جميع المشاكل مع دول أخرى عبر الحوار.
وتعيش تركيا في أزمات مع العديد من الدول والجيران بسبب سياسة أردوغان العدوانية والتي تمثلت في الاعتداء على الشمال السوري وعلى السيادة العراقية.
ويعمل أردوغان على نقل الميليشيات السورية إلى ليبيا للقتال إلى جوار الميليشيات التي تواجه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
في السياق ذاته تتوتر العلاقات مع اليونان على خلفية ازمة المهاجرين، والمحاولات التركية للتنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط، وتعتدي على الحقوق اليونانية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد تعدد الأزمات مع دول الجوار.. أردوغان: نعتزم منح الدبلوماسية مجالا لحل المشكلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.