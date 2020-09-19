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نقابة المحامين السورية تستعد لإقامة دعوى على ترامب

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المحامين السورية تستعد لإقامة دعوى على ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف نقيب المحامين السوريين، الفراس فارس أن مجلس النقابة سيدرس فكرة إقامة دعوى على الرئيس الأمريكي ترامب بسبب تصريحه الأخير الذي أفصح فيه أنه كان ينوي استهداف الرئيس الأسد عام 2017.

وأكد فارس في تصريحات صحفية أنه في حال تمت موافقة المجلس على هذه الفكرة سيتم عرضها على المؤتمر العام الذي سوف يعقد بعد أسبوعين.

وأوضح فارس، أنه سيتم دراسة جدوى رفع الدعوى ومدى فائدتها من الجوانب الوطنية والقانونية والإعلامية، وماذا سوف تحقق من فائدة، دون أن تكون مجرد فكرة عفوية أو اعتباطية أو للاستعراض الإعلامي فقط، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن النقابة لن تقوم بعمل لمجرد الاستعراض، بل لتحقيق فائدة، ولو تسجيل موقف.

وفيما يتعلق بمكان رفع الدعوى في حال وافق مجلس النقابة على رفعها، أكد فارس أن هذا الموضوع سيكون ضمن الدراسة، من دون أن يذكر تفاصيل أخرى.

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