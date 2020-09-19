نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بكورونا في المقال التالي
وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال السعات الـ24 الماضية بواقع 13498 ليصل إلى مستوى 442194.
ويشير هذا الرقم إلى استمرار ارتفاع الإصابات اليومية بالفيروس في فرنسا التي رصدت يوم 17 سبتمبر 10593 حالة، وفي 18 سبتمبر 13215.
وذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى نقطة 31274 شخصا بعد تسجيل 26 حالة جديدة خلال اليوم الماضي، مقابل 50 متوفيا في إحصائية 17 سبتمبر، و47 في بيانات 18 سبتمبر.
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