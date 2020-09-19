الارشيف / أخبار عالمية

الاستعلام عن المعاملات في وزارة الداخلية برقم الصادر في المملكة العربية السعودية

0 نشر
فاطمة محمد 0 تبليغ

Advertisements

أصبح العديد من المواطنين في المملكة العربية الاستعلام عن المعاملات في وزارة الداخلية برقم الصادر  من خلال الخدمات الإلكترونية،  وتعتبر وزارة الداخلية السعودية هي الوزارة التي تتحمل مسئولية جميع إمارات المناطق وأوضاعها والأمن الداخلي للملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول الأخري وخدمة المدنيين كافة في المملكة، وسنوضح لكم من خلال مقالنا عن كافة الخطوات اللازمة للاستعلام عن المعاملات في وزارة الداخلية لدى المواطنين السعوديين بكل سهولة.

أهداف وزارة الداخلية السعودية
  • تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من أي أخطار، من أجل تنفيذ مناسكهم وعباداتهم بأمان وحرية كاملة.
  • تحقيق الأمن والاستقرار في جميع المملكة العربية السعودية وتوفير الأمان والطمأنينة لأبناء الوطن.
  • مكافحة كل أنواع الجريمة والرذيلة والفساد من اجل حماية حماية المجتمع السعودي وحفظ سلامته.
  • محاربة التهريب والمخدرات وتبادل المعلومات الأمنية، وتجهيز اللوائح والنظم المرتبطة بالهجرة.
  • تحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع دول الوطن العربي ودول لحماية الأمن الداخلي والخارجي قي مواجهة التحديات والتهديدات التي تتعرض لها الدول.
الاستعلام عن معاملة وزارة الدخلية برقم الصادر

يوجد عدة خطوات يستطيع المواطن السعودي لاستعلام عن معاملة وزارة الداخلية برقم صادر أو رقم السجل المدني عبر منصة أبشر وهى كالتالي:

  • الخطوة الأولي: عليك الدخول إلى بوابة أبشر للجوازات السعودية برقم الإقامة من هنا.
  • الخطوة الثانية: إدخال الحساب بشكل واضح في أبشر عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • الخطو الثالثة: الضغط على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية، ثم الدخول إلى البحث والاستفسار عن صلاحية الإقامة برقم صادر.
  • الخطوة الرابعة: إدخال رقم الإقامة ورمز التحقق، وعند الانتهاء سوف يظهر لك اجراء البحث عن إقامة الوافد.
تطبيق استعلامات الوزارة للهواتف المحمولة

يعمل نظام الاستعلامات لهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأيفون والاندرويد، ويستخدم ذلك التطبيق لقيادات وموظفي وزارة الداخلية ممكن يملكون صلاحيات للاستفسار والبحث عن المعلومات التي توفرها الوزارة.

هدف نظام الاستعلامات للهواتف المحمولة
  • تيسير عمل الجهات المختصة.
  • إتاحة المعلومات المتخصصة بعدة قنوات لتوفير الوقت والجهد بسهولة.
  • مساندة التحول إلى التطبيقات الهواتف الذكية إلى العمل.
مكونات نظام الاستعلام عن وزارة الداخلية للهواتف المحمولة
  • معلومات عن جواز السفر.
  • معلومات الهوية.
  • العلاقات الاجتماعية.
  • حركة السفر.
  • سجل التعاملات.
  • مكان العمل ومعلومات عن العمل.
Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الاستعلام عن المعاملات في وزارة الداخلية برقم الصادر في المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا