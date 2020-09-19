الاستعلام عن المعاملات في وزارة الداخلية برقم الصادر في المملكة العربية السعودية

أصبح العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن المعاملات في وزارة الداخلية برقم الصادر من خلال الخدمات الإلكترونية، وتعتبر وزارة الداخلية السعودية هي الوزارة التي تتحمل مسئولية جميع إمارات المناطق وأوضاعها والأمن الداخلي للملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول الأخري وخدمة المدنيين كافة في المملكة، وسنوضح لكم من خلال مقالنا عن كافة الخطوات اللازمة للاستعلام عن المعاملات في وزارة الداخلية لدى المواطنين السعوديين بكل سهولة.

تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من أي أخطار، من أجل تنفيذ مناسكهم وعباداتهم بأمان وحرية كاملة.

تحقيق الأمن والاستقرار في جميع المملكة العربية السعودية وتوفير الأمان والطمأنينة لأبناء الوطن.

مكافحة كل أنواع الجريمة والرذيلة والفساد من اجل حماية حماية المجتمع السعودي وحفظ سلامته.

محاربة التهريب والمخدرات وتبادل المعلومات الأمنية، وتجهيز اللوائح والنظم المرتبطة بالهجرة.

تحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع دول الوطن العربي ودول مجلس التعاون الخليجي لحماية الأمن الداخلي والخارجي قي مواجهة التحديات والتهديدات التي تتعرض لها الدول.

أهداف وزارة الداخلية السعوديةالاستعلام عن معاملة وزارة الدخلية برقم الصادر

يوجد عدة خطوات يستطيع المواطن السعودي لاستعلام عن معاملة وزارة الداخلية برقم صادر أو رقم السجل المدني عبر منصة أبشر وهى كالتالي:

الخطوة الأولي: عليك الدخول إلى بوابة أبشر للجوازات السعودية برقم الإقامة من هنا.

الخطوة الثانية: إدخال الحساب بشكل واضح في أبشر عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الخطو الثالثة: الضغط على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية، ثم الدخول إلى البحث والاستفسار عن صلاحية الإقامة برقم صادر.

الخطوة الرابعة: إدخال رقم الإقامة ورمز التحقق، وعند الانتهاء سوف يظهر لك اجراء البحث عن إقامة الوافد.

تطبيق استعلامات الوزارة للهواتف المحمولة

يعمل نظام الاستعلامات لهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأيفون والاندرويد، ويستخدم ذلك التطبيق لقيادات وموظفي وزارة الداخلية ممكن يملكون صلاحيات للاستفسار والبحث عن المعلومات التي توفرها الوزارة.

تيسير عمل الجهات المختصة.

إتاحة المعلومات المتخصصة بعدة قنوات لتوفير الوقت والجهد بسهولة.

مساندة التحول إلى التطبيقات الهواتف الذكية إلى العمل.

معلومات عن جواز السفر.

معلومات الهوية.

العلاقات الاجتماعية.

حركة السفر.

سجل التعاملات.

مكان العمل ومعلومات عن العمل.

هدف نظام الاستعلامات للهواتف المحمولةمكونات نظام الاستعلام عن وزارة الداخلية للهواتف المحمولة