أطباء أتراك يشككون ببيانات الحكومة بخصوص إصابات كورونا

وكشفت وكالة أنباء "رويترز" عن تشكيك الكثير من الأطباء فى الحصيلة الرسمية المعلنة لمصابى ووفيات كوفيد-19 ويقولون إنه على الرغم من أن ليس لديهم بياناتهم الخاصة على مستوى البلاد إلا أن نطاق التفشى الذى يشهدونه على مستوى محلى لا يتناسب مع الصورة العامة التى تقدمها الحكومة.

وتسجل تركيا يوميا حاليا ما يزيد على 1500 حالة إصابة و60 وفاة بكوفيد-19 وهو ما يتخطى بكثير ذروة التفشى فى أبريل، ويتزايد باطراد إذ بلغ معدل الوفيات المتوسط حاليا ثلاثة أمثال المعدل المسجل بين يونيو وأغسطس.

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وارتدى الأطباء فى أنحاء تركيا شارات سوداء خلال الأيام الماضية تكريما لزملائهم الذين سقطوا أثناء مكافحة المرض فى إطار احتجاجات شملت حملة على مواقع التواصل الاجتماعى بها رسالة للحكومة مفادها أن الحكومة لا تستطيع معالجة الأمر.

وسجلت تركيا، التى يقطنها نحو 83 مليون نسمة، حتى الآن 300 ألف إصابة و7400 وفاة تقريبا.