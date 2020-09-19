آلاف التايلانديين يتظاهرون احتجاجا على الحكومة والملكية 

تظاهر نحو 20 ألف شخص في العاصمة التايلاندية بانكوك احتجاجا على حكومة قائد الانقلاب السابق، رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، كما دعا الكثير من المتظاهرين أيضا لإصلاح النظام الملكي.
وهتف البعض "يسقط نظام الإقطاع.. يحيا الشعب" في أكبر مظاهرة تشهدها بانكوك منذ تولي برايوت السلطة في انقلاب عام 2014.
وبدأت الاحتجاجات في التنامي في تايلاند منذ منتصف يوليو الماضي للمطالبة بتنحي الحكومة وصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة. كما كسر المتظاهرون حاجز "انتقاد الملكية" الذي كان محظورا من قبل.
وقال منظمون للمظاهرة اليوم السبت إنها اجتذبت 50 ألف مشارك. وقالت الشرطة إن 18 ألفا على الأقل شاركوا فيها، وحتى هذا العدد يجعلها أكبر من المظاهرة المماثلة التي خرجت الشهر الماضي. وقال المحتجون إنهم يعتزمون البقاء خلال الليل وتنظيم مسيرة لمقر الحكومة، صباح غد الأحد.
وقال المتحدث باسم الحكومة: "يمكن للمواطنين الاحتجاج، لكن عليهم الالتزام بالسلمية وحدود القانون".
ويوافق تاريخ اليوم ذكرى انقلاب عام 2006 على رئيس الوزراء وقتها، تاكسين شيناواترا. وشوهد الكثير من أنصاره من أصحاب "القمصان الحمراء" بين المحتجين اليوم، وكانت قد دارت بينهم وبين أصحاب "القمصان الصفراء" الموالين للمؤسسات القائمة اشتباكات قبل عقد من الزمن.
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