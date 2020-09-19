أعلنت السلطات الصحية في ليبيا عن تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا أن إجمالي اصابات كوفيد 19 داخل البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن بلغ 27234 حالة وأفادت المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا بتسجيل 8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بهذا الفيروس الي 426 . وتماثل 472 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في البلاد الي 14479 حالة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ليبيا: 796 إصابة جديدة بــ كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.