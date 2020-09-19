فريق الإمارات يقترب من لقب طواف فرنسا

تصدر فريق الإمارات للدراجات للمحترفين، السبت، صدارة الترتيب العام لطواف فرنسا للدراجات، بفوزه بالمرحلة العشرين وقبل الأخيرة، بفضل تادي بوغاتشار، ليقترب من حسم اللقب.

وتمكن الدراج من قطع مسافة المرحلة قبل الأخيرة في 55.55 دقيقة متفوقاً بفارق 1.21 دقيقة عن الهولندي توم دومولين دراج فريق جامبو فيزما الذي حل في المركز الثاني، والأسترالي ريتشي بورت دراج فريق تريك سيغافريدو الذي حل في المركز الثالث. وفقا لصحيفة البيان.

واعتلى بوغاتشار صدارة التصنيف العام للطواف مسجلاً 84 ساعة و26 دقيقة و33 ثانية بفارق 59 ثانية عن مواطنه بريموز روغليتش دراج جامبو فيزما مما يقربه من تحقيق لقب الطواف قبل الجولة الأخيرة والختامية التي تقام الأحد.

ونجح فريق الإمارات في الفوز بأربعة مراحل حتى الآن في طواف فرنسا في أداء لافت قدمه نجوم الفريق منذ انطلاق الطواف في 29 من شهر أغسطس ، إذ حقق النرويجي ألكساندر كريستوف لقب المرحلة الأولى، فيما نال بوغاتشار لقب 3 مراحل.