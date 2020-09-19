أجهزة الأمن الأمريكية تحبط محاولة لتسميم ترامب

ونقلت الشبكة عن موظفين فى أجهزة الأمن تأكيدهما أن الحادث وقع فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، مضيفين أن الطرد كان يحتوى على مادة الريسين شديدة السمية وتم تثبيت ذلك باختبارين.
وأكدت "سى إن إن" أن الخدمة السرية "المعنية بضمان أمن رئيس البلاد وعائلته والمسؤولين فى البيت الأبيض" ومكتب التحقيقات الفدرالى FBI أطلقا تحقيقا فى الموضوع.
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