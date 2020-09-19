اليمن يطالب المجتمع الدولى بتمديد قرار حظر التسلح الإيرانى

طالب وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، المجتمع الدولى والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن بتمديد قرار حظر الأسلحة على ايران، وتكثيف الضغوط على النظام الايرانى لوقف أنشطته الارهابية المزعزعة لامن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين‏‏.





وقال وزير الإعلام اليمنى -فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأ- "‏إن استمرار النظام الإيرانى فى تزويد مليشيا الحوثى بالأسلحة والخبراء والأموال انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية". وأضاف "إن إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية واعترافها بتلقى تدريبات فى إيران وارتباطها بالحرس الثورى، دليل على التورط الإيرانى فى إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم المليشيا الحوثية بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة؛ لتنفيذ أجندتها التدميرية فى المنطقة". وأشار الإريانى إلى أن هذه الاعترافات تؤكد استغلال مليشيا الحوثى المدعومة من إيران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الايرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الارهابية فى اليمن، واستهداف الاعيان المدنية فى السعودية، وناقلات النفط والسفن التجارية فى البحر الأحمر.

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