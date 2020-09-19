السلطات الأمريكية تحبط محاولة تسمم ترامب



تمكنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، من اعتراض عبوة سامة كانت مرسلة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وبحسب إثنان من مسؤولي إنفاذ القانون لشبكة "سي إن إن"، فإن الطرد المرسل كان يحتوي على مادة "الريسين" السامة، وتم إجراء اختبارين للتأكيد على أنها تحتوي الطرد.

وذكرت الشبكة الأمريكية أنه يتم فرز جميع رسائل البريد الخاصة بالبيت الأبيض وفحصها في منشأة خارج الموقع، قبل الوصول إلى البيت الأبيض.

وذكرت "سي إن إن" أن مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" والخدمة السرية يحققان في الأمر.

و"الريسين" مركب شديد السمية يتم استخراجه من حبوب الخروع التي تم استخدامها في مؤامرات الإرهاب، ويمكن استخدامه في شكل مسحوق وحبيبات وحمض.

وفي حال تناوله فإنه يسبب الغثيان والقيء ونزيف داخلي في المعدة والأمعاء، يليه فشل الكبد والطحال والكلى والموت بانهيار الدورة الدموية.

وتواصلت "سي إن إن" مع البيت الأبيض والخدمة السرية للتعليق على الحادث.