افادت فضائية السومرية نيوز العراقية، اليوم السبت، باختطاف ناشط وإصابة آخر، قرب المدخل الشمالي للناصرية. وأوضحت قناة "العربية" أن مسلحين يستقلون سيارة، اختطفوا الناشط سجاد العراقي في الناصرية. وأشارت إلى أن الناشطين العراقيين تعرضا لإطلاق نار من مسلحين شمال شرق الناصرية، بواسطة سلاح كاتم للصوت. Advertisements في السياق ذاته، أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى كاظمي، قرارا بمنع سفر الفريق جميل الشمري. ‏ وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري؛ لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر العراق: منع قائد عسكري من السفر بسبب قتل المتظاهرين واستهداف ناشطين بسلاح كاتم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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