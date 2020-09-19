الارشيف / أخبار عالمية

تركيا تصطدم بروسيا وتتهمها بإرسال مرتزقة إلى ليبيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أتهمت الحكومة التركية، روسيا مجددًا بأنها تقوم بإرسال المئات من المرتزقة السوريين من سوريا إلى ليبيا، وذلك على الرغم من نفي موسكو تلك المزاعم أكثر من مرة.

وذكرت صحيفة "لينتا" الروسية، أن إحدى الوكالات الحكومية التركية اتهمت روسيا بإرسال حوالي 400 مرتزق سوري إلى شرق ليبيا.

وتزعم الوكالة التركية أن روسيا نقلت المرتزقة السوريين أمس من مدينة قامشلي السورية، حيث تلقوا التدريبات على يد ضباط روس، إلى محافظة اللاذقية ومنها إلى ليبيا عبر قاعدة "حميم" الجوية الروسية.

Advertisements

واعتبرت الوكالة أن موسكو تحاول بأفضل ما يمكن قلب الوضع في ليبيا، وذلك بعدما فقد الجيش الليبي مواقعه أمام قوات الوفاق الليبية، على حد زعمها.

وبحسب الرواية التركية المزعومة، فإن روسيا تعطي كل مقاتل سوري تم نقله إلى ليبيا أجرًا يتراوح بين ألف ونصف إلى ألفي دولارًا شهريًا.

وتأتي تلك الاتهامات في وقت تواجه فيه تركيا الاتهامات نفسها من قبل المجتمع الدولي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تركيا تصطدم بروسيا وتتهمها بإرسال مرتزقة إلى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا