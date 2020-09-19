تركيا تصطدم بروسيا وتتهمها بإرسال مرتزقة إلى ليبيا

أتهمت الحكومة التركية، روسيا مجددًا بأنها تقوم بإرسال المئات من المرتزقة السوريين من سوريا إلى ليبيا، وذلك على الرغم من نفي موسكو تلك المزاعم أكثر من مرة.

وذكرت صحيفة "لينتا" الروسية، أن إحدى الوكالات الحكومية التركية اتهمت روسيا بإرسال حوالي 400 مرتزق سوري إلى شرق ليبيا.

وتزعم الوكالة التركية أن روسيا نقلت المرتزقة السوريين أمس من مدينة قامشلي السورية، حيث تلقوا التدريبات على يد ضباط روس، إلى محافظة اللاذقية ومنها إلى ليبيا عبر قاعدة "حميم" الجوية الروسية.

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واعتبرت الوكالة أن موسكو تحاول بأفضل ما يمكن قلب الوضع في ليبيا، وذلك بعدما فقد الجيش الليبي مواقعه أمام قوات الوفاق الليبية، على حد زعمها.

وبحسب الرواية التركية المزعومة، فإن روسيا تعطي كل مقاتل سوري تم نقله إلى ليبيا أجرًا يتراوح بين ألف ونصف إلى ألفي دولارًا شهريًا.

وتأتي تلك الاتهامات في وقت تواجه فيه تركيا الاتهامات نفسها من قبل المجتمع الدولي.