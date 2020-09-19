نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لتحطم طائرة كينية في مطار مقديشو (صور) في المقال التالي
وشدد وزير النقل والطيران المدني في حكومة تصريف الأعمال الصومالية، عبدالله صلاد، في تصريح صحفي أن الطائرة التابعة لشركة "سكاي وارد" الكينية واجهت عطلا فنيا عندما كانت في طريقها من مطار آدم عبدالله الدولي في مقديشو إلى مدينة بلدوينا، وكان على متنها أربعة أشخاص بينهم مواطنون صوماليون.
واضطرت الطائرة إلى العودة فورا للمطار، حيث انحرفت عن المدرج لدى محاولة الهبوط واصطدمت بجدار خرساني، ما أدى تحطم الجزء الأمامي منها.
وصرح الوزير بأن ثلاثة من أفراد الطاقم أصيبوا بجروح جراء الحادث وتم إنقاذهم، "فيما ظل الشخص الآخر، وهو قبطان الطائرة، عالقا داخل الطائرة لبعض الوقت.
وتداول صحفيون ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الطائرة المنكوبة من طراز "فوكر-50"، متوقفة على مقربة من ساحل البحر.
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