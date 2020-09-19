أخبار اليمن : طيران العدوان يقصف منزل الشيخ الزايدي

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طيران العدوان يقصف منزل الشيخ الزايدي

استهدف طيران العدوان السعودي اليوم منزل الشيخ محمد بن أحمد الزايدي بمديرية صرواح بمأرب. طيران العدوان يقصف منزل الشيخ الزايدياستهدف طيران العدوان السعودي اليوم منزل الشيخ محمد بن أحمد الزايدي بمديرية صرواح بمأرب. وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منزل الشيخ الزايدي، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. واستنكر المصدر استهداف العدوان لمنزل الشيخ الزايدي .. مؤكداً أن لجوء العدوان لاستهداف منازل الشخصيات الاجتماعية والقبلية، يؤكد فشله في الميدان.

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