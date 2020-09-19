المؤسسة الوطنية للنفط تعلن فتح المنشآت النفطية في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، السبت، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة، باستثناء تلك التي يتواجد بها مسلحون.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد قال الجمعة إن قواته سترفع حصارها المستمر منذ 8 أشهر على صادرات النفط، لكنه لم يقل إن كانت القوات ستغادر المنشآت التي تسيطر عليها.

وقال حفتر في بيان، إن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وأشار قائد الجيش الليبي إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبي ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.

ولفت حفتر إلى أن قرار اليوم جاء بعد فشل كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا لحل الأزمة الليبية، والتي كانت على حد وصفه تركز على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.