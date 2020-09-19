روسيا : فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات ضد بيلاروسيا يتناقض مع إعادة الاستقرار

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فى بيان صحفى نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إن "موقفنا بشأن آلية العقوبات التى يستخدمها الاتحاد الأوروبى معروف جيدا، إنها غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولى وتمثل تدخلا غير مقبول فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وأضافت زاخاروفا: "أما فى سياق الأوضاع فى بيلاروس فإن هذه الآلية تتناقض مع هدف إعادة الاستقرار وترتيب الحوار وإطلاق العملية الدستورية وتخفيف التوتر فى بيلاروسيا، وهو ما تحدث عنه كثيرا ممثلو الاتحاد الأوروبي".
واعتبرت أن هناك محاولات واضحة لزعزعة الأوضاع فى بيلاروسيا، مشددة على أن بروكسل عليها ألا تندهش بمواجهة إجراءات جوابية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبى قال سابقا إنه يعمل على تنسيق قائمة بالأشخاص الذين سيفرض عليهم عقوبات انفرادية بسبب مسؤوليتهم عما تعتبره بروكسل تزويرا لنتائج الانتخابات الرئاسية فى بيلاروسيا واستخداما للعنف ضد المشاركين فى المظاهرات المناهضة لسلطات البلاد.
وتشهد بيلاروسيا احتجاجات واسعة يرافقها عنف بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التى جرت 9 أغسطس الماضى وبينت فوز الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، الحاكم فى البلاد منذ العام 1994، بحصوله على 80% من أصوات الناخبين.
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