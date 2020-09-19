بشأن الاستفتاء على الدستور.. تصريحات مهمة لـ رئيس أركان الجيش الجزائري

تعهد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، ببذل القوات المسلحة الجزائرية، قصارى جهودها؛ من أجل إنجاح موعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
وأكد شنقريحة في تصريحات صحفية له على ضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية لتأمين لهذا الاستفتاء، والذي وصفه بالمحطة الحاسمة في مسار تحديد معالم الدولة الجزائرية الجديدة.
وكشف رئيس أركان الجيش، عن أنه اعطي تعليمات صارمة لكافة عناصر الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والجاهزية، والسهر على التأمين الشامل والكامل لهذا الاستفتاء، لتمكين المواطنين، في كل ربوع الوطن، من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي في جوٍّ من الهدوء والسكينة.
وقال رئيس اركان الجيش الجزائري، إن ذلك يأتي في إطار المسؤولية الوطنية الجسيمة التي نَعتَزُّ بتَحَمُّلها، حفاظا على أمن واستقرار بلادنا، التي تستحق منا اليوم وكل يوم، أن ندافع عنها، في كل الظروف والأحوال، ومهما كلّفنا ذلك من تضحيات.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نصب اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، برئاسة أحمد لعرابة
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