نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد بن زايد يبحث مع ماكرون قضايا المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية وتطويرها في مختلف الجوانب.

وخلالاتصال هاتفي بين الجانبين، اليوم السبت، ناقشا فيه عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط وجهود البلدين في دعم السلام والاستقرار في المنطقة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية.

وتطرق الجانبان في هذا الصدد إلى أهمية معاهدة "السلام التاريخية" التي وقعتها الإمارات وإسرائيل في "تعزيز الاستقرار والأمان والعيش بسلام وتحقيق التنمية والازدهار لصالح شعوب المنطقة جميعا ومستقبلها".

