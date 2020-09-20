البنك الدولي يدعم إثيوبيا بقيمة 80 مليون دولار

وافق البنك الدولي على دعم قطاع الزراعة في إثيوبيا بتمويل قدره 80 مليون دولار ينتفع منه بشكل مباشر 1.6 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة يعيشون في مناطق ذات إمكانات أعلى للنمو الزراعي.
نقلت وكالة أنباء البحرين عن ممثل البنك بدول اريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان، عثمان ديون، قوله إن القطاع الزراعي يشكل أهمية بالغة لاقتصاد إثيوبيا بنسبة 45% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن القطاع يعمل به ما يقرب من 80 في المائة من القوى العاملة.
وسيتيح هذا التمويل للمزارعين التأقلم مع التغير المناخي من خلال استكمال أكثر من ألفين و600 مشروع ري صغير الحجم، وتحديث البنية التحتية لمشروعات الري القائمة، لافتا إلى أن المشروع يسعى إلى زراعة 23.2 ألف هكتار من الأراضي عبر الري.
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