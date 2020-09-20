تورط دبلوماسي فرنسي في فضيحة جنسية

استدعت الخارجية الفرنسية، السبت، سفيرها لدى كوت ديفورار إلى العاصمة باريس، وسط اتهامات للدبلوماسي الفرنسي بـ "التحيز الجنسي".
وفقا لموقع "ميديا بار" الفرنسي, يواجه السفير جيل هوبرسون تهم بالعنف والتمييز الجنسي بحق 5 سيدات على الأقل.
من جانبها، تقول الوزارة الفرنسية إنه تم استدعاء السفير إلى باريس في إطار "تحقيق إداري".
وتشير التقارير إلى أن السفير هوبرسون أدلى في فترة عمله بدولة مالي بين عامي 2013 و2016، وبعد وصوله إلى منصبه في كوت ديفوار عام 2017، بتصريحات مهينة ومتحيزة جنسيا ضد معاونيه.
فيما يقول مصدر مطلع على الأمر إن القرار "ليس سياسيا" مؤكدا بذلك المعلومات حول الإيماءات والعنف الجنسي المتورط فيهما السفير الفرنسي.
ويأتي استدعاء السفير الفرنسي في وقت حرج داخل كوت ديفوار، حيث تشهد البلاد توترا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، في ظل إصرار الرئيس الحسن وتارا خوض السباق للفوز بولاية ثالثة يعتبرها خصومه غير دستورية.
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