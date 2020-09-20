رغم استفزازاته.. أثينا تندد بمقال مسيء لأردوغان في صحيفة يونانية

ندد ستيليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بمقالة نشرتها صحيفة "ديمقراطية" اليونانية، بعنوان رئيسي مسيء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، كتب بيتساس في موقع تويتر: "يعتز الشعب اليوناني بحرية التعبير واستقلال وسائل الإعلام، التي يحميها دستورنا. ولكن هذا لا يلغي الالتزام بمعاملة رئيس دولة أجنبية باحترام. فاللغة المسيئة تتعارض مع قيمنا وهي لا تثير لدى الحكومة اليونانية، إلا الشجب والتنديد".

وقد تم استدعاء السفير اليوناني لدى أنقرة مايكل كريستوس ديمسيس، إلى وزارة الخارجية التركية، يوم أمس الجمعة، بسبب هذا المنشور المهين، حسبما ذكر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي شدد على أنه لا يمكن تبرير الإهانات، بحرية التعبير.

وفي 18 سبتمبر، كتبت صحيفة "ديموقراطية" اليونانية، على صفحتها الأولى كلمات فاحشة بأحرف كبيرة باللغة التركية، موجهة لأردوغان. وللذين لا يتقنون التركية، قدمت هيئة تحرير الصحيفة ترجمة باللغة الإنجليزية. كانت هذه العبارات هي الوحيدة المكتوبة باللاتينية على الصفحة الأولى من الجريدة - وكانت جميع العناوين الأخرى باليونانية.

وقد تدهورت خلال الأسابيع الأخيرة، العلاقات بين أثينا وأنقرة بشكل حاد، وذلك بعد قيام السفينة التركية Oruç Reis بإجراء عمليات استكشاف جيولوجية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في منطقة تعتبرها اليونان ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة. وتم وضع القوات المسلحة اليونانية في حالة تأهب قصوى.