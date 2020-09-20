أخبار اليمن : طيران العدوان يقصف 5 محافظات بـ27 غارة

طيران العدوان يقصف 5 محافظات بـ27 غارة
استهدف طيران العدوان السعودي مأرب والجوف وحجة وصعدة والبيضاء بـ27 غارة خلال الساعات الماضية.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ16 غارة مناطق متفرقة من مديرية رحبة، و3 غارات على مديريتي مدغل ومجزر، وغارتين على مديرية صرواح في مأرب.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على مديرية ناطع في البيضاء، وغارتين على سوق الثلوث بمديرية خب والشعف بالجوف، وغارة على مديرية حرض في حجة، وغارة على مديرية الظاهر بصعدة.
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