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اعتقال 32 شخصا شاركوا فى مظاهرة ضد إجراءات مكافحة كورونا بلندن

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أحمد عاشور 2020-09-20 00:47 0 تبليغ

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أفادت شرطة لندن بأنها اعتقلت أكثر من 30 شخصا شاركوا السبت فى احتجاجات على الإعادة المحتملة للقيود العامة بسبب عودة انتشار فيروس المستجد وتطعيم المواطنين باللقاحات ضده.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية، فى بيان، إن عناصرها حاولوا إقناع المتظاهرين الذين تجمعوا فى ميدان ترفلغر بالمغادرة "لكهم بقوا فى المنطقة معرضين أنفسهم والآخرين للخطر".

وأشارت إلى أن المحتجين قابلوا رجال الشرطة بـ"أعمال عنف موجهة ضدهم"، ما دفعهم إلى تفريق المتظاهرين الذين رفضوا الانسحاب من الميدان.

وذكر البيان أن الشرطة نفذت بشكل عام 32 عملية اعتقال ردا على مخالفات بينها أعمال شغب باستخدام العنف وانتهاكات للنظام العام وهجوم على موظف فى خدمات الإسعاف إضافة إلى خرق القواعد المفروضة بسبب تفشى عدوى "COVID-19".

وشارك فى المظاهرة بميدان ترفلغر، حسب تقارير إعلامية، نحو 1000 شخص خرقوا الإرشادات والإجراءات الاحترازية حيث لم يرتدوا كمامات طبية ورفضوا الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتشهد لندن من حين إلى آخر مظاهرات ضد إجراءات مكافحة الجائحة لكنها تكون داخل نطاق محدود حيث تشير الاستطلاعات إلى أن الأغلبية الساحقة من البريطانيين يؤيدون القواعد التى يتم فرضها.

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