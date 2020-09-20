أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يوافق من حيث المبدأ على السماح لتطبيق تيك توك الصيني بمواصلة عمله داخل الولايات المتحجة.
وقال ترامب إنه سيمنح "مباركته" لصفقة شراء شركة أوراكل لتطبيق تيك توك.
وأضاف ترامب أن هذه الصفقة ستكون عظيمة بالنسبة للولايات المتحدة، وستكون نسبة الحماية للبيانات 100%.
وجاء ذلك بعدما أمر ترامب في أغسطس بحظر التطبيق في حال عدم التوصل إلى صفقة بيع عملياته داخل الولايات المتحدة مع شركة أميركية، وسط مخاوف من تهديد التطبيق للأمن القومي، لارتباطه بالحزب الشيوعي الصيني.
وأعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم إزاء تواجد بيانات أكثر من 100 مليون مستخدم أمريكي في حوزة التطبيق الصيني وإمكانية استغلال بكين لهذه المعلومات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ترامب يتخذ قرارا جديدا عن مصير تيك توك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.