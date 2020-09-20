السودان يعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول إلى 121 شخصا

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أحمد جودة - القاهرة - ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في السودان، إلى 121 شخصا، الدفاع المدني السوداني، حسبما أعلن الدفاع المدني السوداني، اليوم السبت.
وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني، العقيد عبد الجليل عبد الرحيم، إن أضرارا كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية في عدد من الولايات، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني تعمل على حصر تداعيات الكارثة بالوسائل المتاحة لديها.
وكانت اللجنة العليا لطوارئ الخريف بالسودان، أعلنت أن كل ولايات البلاد أصبحت الآن متأثرة بالفيضانات والسيول، مشيرة إلى أن الخرطوم اكثر الولايات تضررا.
وكشفت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة العليا لطوارئ الخريف، لينا الشيخ، أن عدد المتضررين ارتفع الآن إلى أكثر من 770 ألف شخص في عموم ولايات السودان المختلفة.
وشهد السودان سيول وفيضانات شديدة منذ أيام، وتسببت في وفاة 121 شخصا، فضلا عن تشريد مئات الآلاف ودمار عشرات آلاف المنازل.
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