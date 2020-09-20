عاجل.. الولايات المتحدة تعلن دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الولايات المتحدة، قبل قليل، دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إن جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.

وأضاف بومبيو، أن الولايات المتحدة تتعهد بمعاقبة من يخرق العقوبات على إيران، مشددا على أن هناك تداعيات في حال فشل الأمم المتحدة في تطبيق العقوبات.