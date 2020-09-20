نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الولايات المتحدة تعلن دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ في المقال التالي
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إن جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.
وأضاف بومبيو، أن الولايات المتحدة تتعهد بمعاقبة من يخرق العقوبات على إيران، مشددا على أن هناك تداعيات في حال فشل الأمم المتحدة في تطبيق العقوبات.
يأتي ذلك، رغم معارضة واسعة داخل الأمم المتحدة، لاستئناف كافة العقوبات الدولية ضد إيران التي تم تجميدها بموجب الاتفاق النووي.
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