ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، قال صادق خطير، الأمين العام لإقليم بحيرة تشاد، إن "7 جنود أصيبوا أيضا بجروح فى الكمين، أول أمس الخميس"، مؤكدًا المعلومات التى أدلى بها مصدر عسكرى.
ولم يؤكد المتحدث باسم الجيش، عازم مبرماندوا، حصيلة القتلى، لافتًا إلى أن "الجيش التشادى دمّر قاعدة بوكو حرام، واستعاد أسلحة وذخائر".
واتخذت الجماعة الإرهابية التى نشأت فى نيجيريا عام 2009، قواعد لها على جزر صغيرة تنتشر فى بحيرة تشاد التى تحيط بها نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مقتل 10 جنود تشاديين فى عملية ضد بوكو حرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.