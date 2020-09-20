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مقتل 10 جنود تشاديين فى عملية ضد بوكو حرام

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عبير العدوى 2020-09-20 08:31 0 تبليغ

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ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، قال صادق خطير، الأمين العام لإقليم بحيرة تشاد، إن "7 جنود أصيبوا أيضا بجروح فى الكمين، أول أمس الخميس"، مؤكدًا المعلومات التى أدلى بها مصدر عسكرى.

ولم يؤكد المتحدث باسم الجيش، عازم مبرماندوا، حصيلة القتلى، لافتًا إلى أن "الجيش التشادى دمّر قاعدة بوكو حرام، واستعاد أسلحة وذخائر".

واتخذت الجماعة الإرهابية التى نشأت فى نيجيريا عام 2009، قواعد لها على جزر صغيرة تنتشر فى بحيرة تشاد التى تحيط بها نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون.

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