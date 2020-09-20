مصرع 15 شخصا جراء سقوط حافلة في نهر جنوب شرق نيجيريا

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم، جراء حادث سير؛ أسفر عن سقوط حافلة على متنها 30 راكبا في نهر بولاية إيبوني جنوب شرق نيجيريا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، الأحد، نقلا عن مصادر محلية قولها إن "فرق الإنقاذ تمكنت من رفع الحافلة من قاع النهر وانتشلت جثامين 14 شخصا".

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف نقلت 5 أشخاص آخرين تم سحبهم من النهر وهم على قيد الحياة إلى المستشفى، لكن أحدهم فارق الحياة لاحقا، مضيفة أن" 13 شخصا لا يزالون قيد المفقودين".

من جانبه، قال مصدر في المنطقة، إن "الحادث وقع حينما حاول سائق الحافلة، التي كانت تقل مجموعة أشخاص من مراسم دفن، أن يتجاوز شاحنة على جسر فوق النهر، لكنه فقد السيطرة مما أدى إلى سقوط العربة".