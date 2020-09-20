بإجمالي 271415 .. ألمانيا تسجل أكثر من 1300 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت ألمانيا، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1345 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الفيروس في البلاد إلى 271415 إصابة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9386 بعد تسجيل حالتين جديدتين.

Advertisements

وفي وقت سابق، وتحت شعار "نلمع معا"، أضاء المركز التاريخي لمدينة برلين الألمانية بمختلف ألوانه على المعالم والمباني التاريخية في جميع أنحاء العاصمة، وذلك في إطار الطبعة الـ 16 لمهرجان الأضواء في الهواء الطلق.

ووفقا لـ "يورو نيوز"، تنتشر الأنوار في جميع أنحاء المدينة خلال الأسبوع المقبل، لتنير أحياء ومختلف شوارع المدينة في إجراء تسعى من خلاله السلطات إلى نشر بعض الفرح خلال جائحة فيروس كورونا. ويقام المهرجان بين الـ 11 و 20 سبتمبر مع أكثر من 100 تظاهرة ضوئية في أكثر من 86 موقعًا في جميع أنحاء برلين.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت أوروبا تفشيا كبيرا لوباء كوفيد-19 مع تجاوز إسبانيا نصف مليون إصابة وأحصت إسبانيا وهي من أكثر الدول الأوروبية تضررا جراء الوباء، أكثر من نصف مليون إصابة.