روسيا : إعلان أمريكا إعادة فرض العقوبات على إيران غير شرعى

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قد أعلن اليوم الأحد، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض المنظمة لهذا الأمر، مهددا الدول التى لن تنفذ العقوبات بـ "عواقب".
وتقول الولايات المتحدة إنها أطلقت إعادة العقوبات لأن قرار مجلس الأمن عام 2015 لا يزال يشملها كطرف مشارك.
ويقول دبلوماسيون إن بضع دول فقط ستوافق على الأرجح على إعادة فرض العقوبات المرفوعة بموجب الاتفاق النووى الدولى الذى يهدف لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.
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